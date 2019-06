Sahinad: Vinge märulihetk Tallinnas? Christopher Nolan tahab kuulduste kohaselt tankiga trammile sisse põrutada

Kas jutt vastab tõele või mitte, ei saa hetkel keegi kinnitada ega ümber lükata, sest just nagu siiani, on kõik võtteid puudutav range saladuskatte all ning kõik filmis osalejad kirjutavad alla vaikimislepingule, et tuleva aasta 17. juulil esilinastuvas filmis ekraanile tulev ikka kõigile üllatusena tuleks.



Läinud nädala jooksul filmiti «Teneti» jaoks üles massistseenid Linnahallis, nüüd aga otsitakse Warner Brosi Eesti partneri Allfilm kaudu statiste järgmiste võtete jaoks, mis leiavad aset 29. ja 30. juunil Tallinna kesklinnas. Töötasuks on 50-70 eurot neto päeva eest. Kokkuleppe kohaselt linnaga toimub samal ajal liikluskatkestus Pärnu maanteel – võimalik, et kui trammi ja tanki kokkupõrge tõesti aset leiab, siis arvatavalt just seal.



Tänaseks on viimaks jõutud kokkuleppele ka Laagna tee kasutamise osas filmivõtetel, mis juba 13. juunil sai välja kuulutatud, ent siis Nolani meeskonna ja linnavalitsuse vahelise ilmse kommunikatsioonilühise tõttu uuesti läbirääkimisele võeti.



Viiele Oscarile kandideerinud režissööri ja stsenaristi Christopher Nolani osaliselt Tallinnas filmitav (ning lisaks veel kuues riigis, sh Indias ja Itaalias) spioonipõnevik «Tenet» on 48-aastase inglise filmimehe seni kalleim ning üleüldse läbi aegade üks kallimaid Hollywoodis vändatud originaalfilme, mille eelarve on 225 miljonit dollarit.