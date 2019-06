Kristlik liikumine nõuab Netflixilt sarja «Good Omens» lõpetamist, kuid sarja toodab hoopis Amazon

USA kristlastele ei meeldi «Good Omens» sari, kuna nende arvates jätab see satanismist liiga hea mulje. Enam kui 20 000 kristlast on nüüd alla kirjutanud petitsioonile sari lõpetada, kuid pöördusid suures tuhinas vale teenusepakkuja poole. Kristlased saatsid petitsiooni edasi Netflixile, aga Gaimani ja Pratchetti 1994. aasta raamatu järgi tehtud sari on tehtud Amazon Prime'i poolt, kirjutab The Guardian.

Kuueosaline sari esilinastus eelmisel kuul. Selle peaosas on Dr Who rollist tuntud David Tennant, kes mängib deemonit Crowleyt, ning Michael Sheen, kes mängib inglit Aziraphale't, kes peavad antikristuse saabumise tõttu koostööd tegema hakkama. Pratchetti viimane soov Gaimanile enne surma oli, et nende armastatud raamatust tehakse sari. Gaiman siis kirjutaski sarja stsenaariumi ning töötas selle eestvedajana BBC ja Amazoni ühisproduktsiooni ajal.