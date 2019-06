15 romantilist filmi, mis iga armulembese õrnhinge südamele pai teevad

Bradley Cooper ja Lady Gaga said särada eelmine aasta selles filmis, kuid filmist on tehtud palju erinevaid versioone. 1954. aasta filmis mängib James Mason alkohoolikust näitlejat, kelle karjäär on hävinemas, samas kui Judy Garland on ülimalt andekas laulja, kellega ta kohtub ööklubis. Filmi varasemad versioonid on ilmunud aastatel 1937 ja 1976.

Harold (Bud Cort) on 18-aastane mees, kellel on keerulise iseloomuga ema. Kui Harold kohtub Maudega (Ruth Gordon) armub ta temasse õigepea. Nad teavad, et nende suhe on ühiskonnas tabu, kuid neid see ei häiri. Film on väga liigutav ja romantiline.