Juba sel suvel kinodesse jõudev «Lelulugu 4» viib meid taaskord põnevatesse seiklustesse

Leluloo uus film on äärmiselt nauditav ja räägib huvitava loo sellest, mis on elamise eesmärk ja elu saladus. Me kõik mäletame, et «Lelulugu 3 lõppes sellega, et Andy, kes oli kõikide nende mänguasjade omanik, andis oma vanad lelud vahvale türukule Bonniele, kes oma lelusid väga hästi hoidis. Bonnie on oma ülesandega siiani hästi hakkama saanud. Nüüd aga ootavad meie vanu sõpru ees uued ja põnevad seiklused, sest üles tuleb leida üks ära antud lelu. Sellel vahval teekonnal kohtuvad nad ka uute leludega ja koos algab põnev seiklus. Seekordne film paneb meid sügavalt mõtlema selle üle, kuidas edasi minna siis, kui oled loobunud ühe eesmärgi nimel võitlemisest, aga julgust uue etapi alustamiseks ka pole. Lisaks kannab film edasi sõnumit, et elu pole ainult elamiseks, vaid ka armastamiseks.