«Poldarki» näitlejanna sõnul ei kutsutud teda uue hooaja avamissündmusele, kuna ta on «vana»

Näitlejanna teatas Twitteris: «Ärge süüdistage mind, et ma ei osale «Poldarki» uue hooaaja avasündmusel. Põhjus selles, et BBC ei kutsunud mind».

Edney on kampaania Acting Your Age liige, selle eesmärgiks on tõsta esile keskealisi näitlejannasid, kes on samuti tähelepanu väärt.