Järgmisel nädalal jõuab kinodesse film «Eile veel»

Linaloo sündmused käivituvad sellest, kui globaalne anomaalia ühtäkki ajalukku lünga tekitab ning kaotab muusika ajaloost The Beatlesi ning kogu kollektiivi muusika. Ainus, kes näib kogu nende repertuaari peast mäletavat, on üks virelev muusik (Himesh Patel), kes satub ilmselge dilemma ette ning kogeb biitlite muusika enda nime all avaldamise järel meeletut menu. Mõistagi ei jää tulemata probleemid.



Naispeaosas astub üles läinud suvel ABBA muusika taktis tantsisklevalt Eesti kinoedebelites pikka aega püsinud «Mamma Mia 2» peaosas säranud Lily James. Filmis teeb rolli ka muusik Ed Sheeran.