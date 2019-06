Leonardo DiCaprio uus film saab suure toetuse

«Akira», mis on toodetud Leonardo DiCaprio poolt Warner Bros stuudiole, filmitakse Californias, ning lisaks saab film ka 18,5 miljoni dollari suuruse toetuse, teatas California Filmikomisjon.

«Akira», põhineb Katsuhiro Otama poolt kirjutatud ja illustreeritud lool. Tegevus leiab aset 2060. aasta, apokalüptilises Tokyos. Filmi kogu maksumus on hinnanguliselt 92 miljonit dollarit, 43 miljonit sellest kulub 200-le meeskonnaliikmele palga maksmiseks ja ülejäänud sellest kulub erinevate efektide jaoks. Projekt on kavas filmida ainult Californias ja plaanitud on 71 võttepäeva.