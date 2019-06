Christopher Nolani «Tenet» on ajaloo kallimate algupäraste filmide seas, jäädes alla ainult «Avatarile»

Tallinnas linnahalli juures toimuvad möödunud nädalast saati «Batmani» filmide režissööri Nolani uue linateose võtted. Kuna viimastel päevadel on olnud juttu sellest, kas Eesti saab toetada filmi valmimist viie miljoni euroga, on avalikuks tulnud ka suurteose eeldatav eelarve.

Postimees vahendas, et Eestis filmitud osa läheb maksma hinnanguliselt 16,5 miljonit eurot, millest 30 protsenti peaks katma Film Estonia. Läbirääkimiste käigus sai teatavaks ka filmi üldeelarve, mis on lausa 200 miljonit eurot, vahendab TechLapse. Kuna filmimaailm ajab rahaasju dollarites, on Nolani uue teose eelarve ca 225 miljonit dollarit.

Christopher Nolan (keskel) saabus Tallinna suure meeskonnaga. FOTO: Eero Vabamägi

See tähendab, et «Tenet» on kõikide n-ö algupäraste filmide seas eelarve poolest teisel kohal. Ainus film siiani, mille tegemiseks on kulunud veel rohkem raha, on «Titanicu» lavastaja James Cameroni 2009. aasta megahitt «Avatar».

Algupäraste filmide sekka loetakse kõik teosed, mis põhinevad filmitegija originaalideel. See tähendab, et tegemist pole järje ega uusversiooniga, see ei põhine raamatul ega videomängul jne.

Nolani uue filmi hiigeleelarve on märgiline, kuna enamasti panustavad stuudiod filmiseeriatesse, millega pole suurt riski põruda. Nolani jaoks tehakse aga erand, kuna ta on ennast lavastajana juba korduvalt tõestanud. Tema kolm kõige edukamat filmi, «Algus» («Inception»), «Tähtedevaheline» («Interstellar») ja «Dunkirk», teenisid kokku 1,7 miljardit dollarit ehk üle 1,5 miljardi euro.

Nolani hittfilm «Algus» teenis üle maailma kokku 828 miljonit dollarit. FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

Rahvusvahelisel spioonilool põhineva filmi peaosas on näitleja John David Washington, filmis löövad kaasa ka Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, lisaks Michael Caine ja Kenneth Branagh.

Filmivõtted toimuvad suvekuudel erinevates Tallinna piirkondades. Hollywoodi filmis osaleb taustanäitlejana tuhandeid eestimaalasi. Eestit näidatakse filmis umbes 20 minuti jagu.