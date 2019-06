Need näitlejad on tegelikult ka andekad muusikud

Zosia Mamet

«The Girlsi» täht ühines oma õe Claraga ja koos moodustati duo «The Cabin Sisters».

Scarlett Johansson

2008.aastal ilmus tal debüütalbum nimega «Anywhere I Lay My Head». 2015.aastal asutas ta koos Este Haimi, Holly Miranda, Kendra Morris ja Julia Haltiganiga bändi nimega «The Singles» ja välja anti ka lugu «Candy». «Idee oli avaldada tüdrukute poolt kirjutatud pop-tantsumuusikat,» ütles Scarlett.

Ryan Gosling

Kindlasti oled teda kuulnud laulmas filmis «La la land», aga kas sa teadsid, et 2009. aastal avaldas ta albumi nimega «Dead Man's Bones», sama nimi oli ka tema bändil, kuhu kuulus lisaks Ryanile ka tema sõber Zach Shields. Poisid mängisid ka ise erinevaid instrumente.

Robert Pattinson

Robert on salvestanud ka filmi «Videvik» jaoks kaks lugu, nimed olid «Never Think» ja «Let Me Sign». Lisaks on ta laulnud ka 2018.aastal linastunud filmis «Damsel».

Naomi Campbell

1994.aastal andis supermodell välja ainsa albumi nimega «Baby woman», mis Ameerikas eriti populaarseks ei osutunud, küll aga Jaapanis.

Bruce Willis

Bruce Willis avaldas 1987. aastal pop-blues-albumi «The Return of Bruno». Seejärel ilmus talt ka teine album nimega «If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger» 1989.aastal. Ta jättis Ocean's Elevenist välja oma kolmanda albumi «Classic Bruce Willis: The Universal Masters Collection», mis tuli lõpuks välja 2001.aastal.

Cara Delevingne