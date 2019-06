Kirglik õhtu Kanal 2s: Romantilises fantaasiadraamas «Ilusad olendid» ähvardab noori armunuid ammune pereneedus

17-aastane Ethan Wate (Alden Ehrenreich) on juba mitu kuud näinud üht ja sama unenägu. Ometi eelistab Ethan kummalise unenäo ohtusid reaalsele elule. Pärast ema ootamatut surma on Ethan jäänud endassetõmbunud isaga kahekesi. Ethani maine elu võtab teise pöörde, kui linna saabub gootiliku mõisa erakliku omaniku Macon Ravenwoodi (Jeremy Irons) kaunis ja mõistatuslik sugulane Lena Duchannes (Alice Englert). Gatlini kõiketeadev raamatukoguhoidja Amma (Viola Davis) aga kardab, et minevik võib korduda. Põhjuseks perekonnasaladused ja needus, mis Lenat 16. sünnipäeva lähenedes ähvardab. See on päev, mil temast saab kas must või valge lummaja...