64 aastat varem: Hea või halb mõte? «Näljamängude» kõleda režiimi saamisloost vändatakse ka film

Kirjaniku sõnul jutustab ta veel nimetus raamatus sellest, mis toimus Panemis 64 aastat enne ebaõnnestunud ülestõusu ehk siis loo tegevus toimub tükk aega enne Katniss Everdeeni (filmides Jennifer Lawrence) kangelastegusid osades «Näljamängud», «Lahvatab leek» ning «Pilapasknäär».



«Näljamängude» filmid on maailma kinokassades alates 2012. aastast kokku teeninud enam kui 3 miljardit USA dollarit, seega pole ime, et Hollywoodi gigant hoiab uuel lool kätt tugevalt pulsil: noor publik nõuab «Videviku» ja «Näljamängude» kodustuudiolt uusi hitte. Lionsgate on saagasse täiendust oodanud juba mõnda aega, müües muuhulgas frantsiisi litsentse eri ärisuundadesse, sealhulgas lubades «Näljamängude» temaatikat kasutada lõbustusparkides ning kontserttuuridel.



Arvata võib, et raamatust võib menukit oodata küll, ent kuigi siin-seal kaheldakse, kas «Näljamängude» filmid suudavad 20ndate alguse kinodes enam aktuaalsed või konkurentsivõimelised olla. Omaette küsimus on ka see, kas eellugu saab olla noorele publikule sama põnev kui Näljamängud ise ning kas uues filmis astuks üldse üles Jennifer Lawrence, kelle sarmile filmitriloogia tugineb.