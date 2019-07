Pulmakutse: Tere tulemast perekonda, lihatükk! Humoorikas õudusfilmis «Pulmaöö peitusemäng» saab pruudist rituaalimõrva sihtmärk

Vähe on filme, mis suudavad endas ühendada õuduse, huumori ja romantika ent just niisugune on augustis ilmavalgust nägev «Pulmaöö peitusemäng» (Ready or Not), milles imeline laulatus veresaunaks kätte ära läheb, kui pruut avastab, et tema rikka peigmehe perekonnal üpris isevärki pulmakombed on.