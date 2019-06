Mida me teame John Travolta tütrest, kes on sirgunud kauniks naiseks ja astub nüüd üles isa filmis «Mürgiroos»?

Ella Bleu on näitlejate John Travolta ja Kelly Prestoni keskmine laps. Tema vanem vend Jett Travolta suri 2009. aastal, olles vaid 16-aastane. Ella noorema venna nimi on Benjamin ning tema on 8-aastane.

«Mürgiroosis» üles astumine ei ole Ella esimene kord filmis kaasa teha, vaid tal oli pisikene roll ka 2009. aasta filmis «Vanad penid». Ella on näitlejaks tahtnud saada juba päris pisikesest peale. «Väiksena armastasin ma oma perekonnale laulda, tantsida ja näidendeid esitada,» tunnistas Ella ajakirjale People antud intervjuus. Ka John on tütre soovi igati toetanud, sest tema arvates tuleb Ellal näitlemine väga hästi ja loomulikult välja.

Huvitav fakt on veel see, et 19-aastane Ella tegi endale Instagrami konto alles selle aasta maikuus. Esimese asjana postitas ta videotervituse ning juba esimese kahe päevaga kogus ta pea 50 000 jälgijat. Hetkeseisuga on noorel näitlejannal 65 000 jälgijat.