Nukker kokkusattumus: «Tšornobõli» seriaalis kangelaskaevurit mänginud näitleja onu suri tuumakatastroofi tõttu vähki

Nimelt töötas Fernsi onu Robert vahetult pärast katastroofi Šotimaal Killearni piirkonnas Šoti veeameti alluvuses. Ferns rääkis intervjuus, et tema onu pidi õues vihma käes töötama, hoolimata sellest, et tervisekaitseametnikud olid andnud välja hoiatuse, et vihmaveest on avastatud kiirgus. Kui mehed palusid ülemuselt luba sisse minna, siis too olevat keeldunud ja käskinud edasi töötada.