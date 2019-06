Mis juhtus? «X-Mehed: Tume fööniks» põrus kinokassades

Esimese kümne päevaga teeniti vaid veidi üle 200 miljoni dollari ning nüüd ei ole kindel, kas filmiga üldse kasumisse jäädakse. Tegemist on X-Meeste seeria kõige ebapopulaarseima filmiga, Rotten Tomatoes andmetel teenis see avanädalavahetusega vaid 32.8 miljonit dollarit.

«X-Mehed: Tume fööniks» jätkas vabalangust ka teisel nädalal - reedese päeva teenistuseks oli vaid 2.3 miljonit dollarit. Filmi direktor Simon Kinberg tõdes KCRW podcastis The Business, et filmi ebaedu eest on vastutav tema. «Mina olen filmi kirjutaja ja direktor, seega kui film vaatajaid ei kõneta, siis on see puhtalt minu pärast,» ütles ta.