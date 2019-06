Hoyte van Hoytema – kes on Nolani tähtis paarimees, kes «Teneti» pildile püüab?

47-aastane Hoyte van Hoytema on põhiliselt Rootsis tegutsev, kuid Hollandi päritolu filmioperaator. Sündinud on mees Šveitsis, kuid tema vanemad kolisid Hollandisse tagasi juba sel ajal, mil kuulus filmioperaator oli alles beebi. Filmindust on Hoyte aga õppinud hoopistükkis Poolas, sest Hollandi Filmiakadeemia lükkas tema avalduse kahel korral tagasi.