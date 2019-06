Singapuri ärileht: Nolan väntab uut filmi spioonipüüdjate riigis

Ingliskeelse päevalehe The Business Times väitel on Eesti kui Euroopa juhtiv spioonipüüdjate riik (spy-catcher-in-chief) köitnud Hollywoodi filmitegijate tähelepanu.

Paistab, et silmas on peetud endist riigiametnikku Herman Simmi , kes 2008. aasta septembris vahistati ning Eesti ja NATO riigisaladust sisaldavate dokumentide edastamise eest Venemaale vangi pandi.

Singapuri väljaanne on vahendanud ka peaminister Jüri Ratase sõnu, kes usub, et filmivõtted tõstavad turistide huvi Eesti vastu. Samuti on välja toodud kultuuriminister Tõnis Lukase tsitaat, et Eesti teenib tänu võtetele 16 miljonit eurot.