Birgit Sarrap rääkis, mis oli animafilmi dubleerimise juures kõige keerulisem

Moxy on Birgiti arvates hästi siiras, energiline, rõõmsameelne ja julge nukuke, kes unistab suurelt ja tahab kõigest väest, maksku, mis maksab, oma unistused ka ellu viia.

«Minu jaoks oli see täiesti esimene kogemus ja olen tänulik selle võimaluse eest,» sõnas Birgit kõige esimese dubleerimise kohta. «Olen ise suur multifilmide austaja ja mulle meeldib multikaid vaadates ja mõistatada, kelle häälega on tegu,» lisas ta.

Dubleerimine, nagu laulmine, on oma hääle oskuslik kasutamine. Kuid neid kahte on omavahel raske võrrelda, sest oleneb kontekstist: kas esineda kontserdil, salvestada stuudios, osaleda muusikalis jne.

«Aga minu arvates on sarnasusi selles palju,» ütles Birgit.

Kolelinn on armsalt isepärane paik, kus hinnatakse veidrusi, kummalist peetakse eriliseks ja ilu pole lihtsalt vaataja silmades. Muretu Moxy ja ta sõprade päevad mööduvad õndsuses, kui nad naudivad elu kõigi selle veidruste ja lõputute võimalustega. Kolelinna ainulaadsed elanikud vaatavad vahel linna kohal taevasse, kust ilmub mõnikord keegi uus, kes kohe kogukonda rõõmsalt vastu võetakse.

Moxy armastab oma kummalist elu, kuid ta on uudishimulik ja mõtleb, kas Kolelinna ümbritseva mäe teisel pool on veel midagi. Ühes parimate sõpradega asubki Moxy teekonnale seda välja uurima. Nad avastavad teise maailma – linna nimega Täiuslikkus, kus tavalised nukud saavad väljaõppe, enne kui nad «päris» maailma armastavat last otsima saadetakse.