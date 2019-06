Mihhail Kõlvart: teated filmivõtetest Laagna kanalis on ennatlikud

Täiendatud kell 12:23: «Teated juulikuistest filmivõtetest Laagna kanalis on ennatlikud, sest kokkulepet filmitegijatega veel pole, ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. «Tänaseks pole kokkulepet sõlmitud, seega pole ka mingit kindlust selle osas, et Laagna teel filmivõtteid tuleb. Pole ka kokku lepitud ajagraafikut võtete läbiviimiseks. Seega on filmivõtted suure küsimärgi all ja kõik vastupidised teated on ennatlikud,» ütles Mihhail Kõlvart. «Viimastel päevadel me oleme pakkunud erinevaid lahendusi. Meil on hea meel, et Christopher Nolani filmimeeskond mõistis, et neljanädalane Laagna tee täielik sulgemine ei ole meiega läbiräägitav. Konsultatsioonid jätkuvad,» mainis Kõlvart. Linnapea ütles, et kuni kõik pole kokku lepitud, pole midagi kokku lepitud ja igasuguseid ennatlikke teateid ja kooskõlastamata tegevusi käsitleme me survestamisena.

Algne info kell 10:55: «Nagu juba teada, oleme Tallinna linnavalitsusega tegemas tihedat koostööd Christopher Nolani mängufilmi «Tenet» võtete korraldamisel, sealhulgas võimaluse otsimisega filmimiseks Laagna teel. Viimastel kuudel oleme pidanud läbirääkimisi erinevate linnavalitsuse osakondadega liikluse ja muu logistika korraldamise osas seoses filmivõtetega. Koostöös linna juhtkonnaga oleme leidmas tasakaalupunkti Tallinna ja Eesti näitamise filmis ja võimalike ebamugavuste vahel, mida linnas filmimine võib tekitada. Laagna tee sulgemist soovisime algselt neljaks nädalaks. Konstruktiivsete läbirääkimiste tulemusena linnaga oleme leidnud võimaluse Laagna tee kasutamise vajadust oluliselt vähendada, kombineerides ajutisi tee sulgemisi, ümbersuunamisi ja liikluse möödajuhtimist. Kompromissina läbitöötatud plaan võimaldab meil Tallinnat ja Laagna teed filmis näidata, arvestades maksimaalselt linnaelanike vajadustega. Meil on hea meel, et oleme jõudnud punkti, mil saame alustada Tallinnas filmimisega ning oleme tänulikud linnapea Mihhail Kõlvarti, Tallinna linnavalitsuse ja transpordiameti toe ja konstruktiivse koostöö eest. Samuti täname Eesti Filmi Instituuti ja Kultuuriministeeriumi, kes on olnud suureks toeks meie võtete toimumiseks Tallinnas,» seisis Allfilmi teates.



Allfilmi kohaselt on Laagna tee ümbersuunamiste ja ajutiste sulgemiste üldine plaan järgmine:



- esmaspäevadel ja teisipäevadel on Laagna tee liiklusele täielikult avatud;

- kolmapäevast reedeni tipptundidel on Laagna tee põhja pool ühistranspordile ja erasõidukitele kasutatav ühes suunas sõitmiseks – hommikul suunaga kesklinna ja õhtul suunaga kesklinnast välja;

- kolmapäeval ja neljapäeval kl. 10-16.30 on Laagna tee suletud;

- reedel on Laagna tee suletud kella kl. 10-15.30;

- nädalavahetustel on Laagna tee liiklusele täielikult suletud.



Muudatused liikluskorralduses toimuvad Allfilmi teate kohaselt ajavahemikus 10. – 28. juuli.



«Meil on hea meel eduka castingu üle, mille vastu on olnud tohutu huvi – osalenud on üle 12 000 inimese, kellest enam kui 4000 saavad võimaluse osaleda filmivõtetel - see saab kindlasti olema meeldejääv kogemus. Oleme äärmiselt tänulikud kõikidele tallinlastele, kes töötavad filmi tehnilises meeskonnas, toetavad logistikaga, samuti toitlustuse- ja transpordiettevõtetele ning lugematul hulgal teistele kohalike ettevõtetele ja tudengitele, kes on juba panustanud ja teevad tööd selle filmi sündimise heaks. Soovime tänada Tallinna linnavalitsust suure toe eest, mis nad filmimisele on andnud. Filmitegijatel on hea meel elada ja töötada meie kaunis linnas järgmise kuue nädala jooksul, loodetavasti saame tuleval aastal praeguse töö tulemusena valmivat filmi suurel ekraanil ühiselt nautida,» kirjutas Allfilm.