50 põnevat fakti Christopher Nolani kohta, mida iga eestlane võiks osata jaaniõhtul sõpradele rääkida

Christopher Nolan ei ole keskmise eestlase jaoks ehk nimi, mis kõlab sama magusalt kui Spielberg või Cameron, ent kes filmimaailmas toimuval silma peal hoiab, teab, et oma põlvkonnas on just Nolan see filmimeister, kelle nimi sama kõlavalt ajalukku jääb. Kes on see 48-aastane inglise filmigeenius, kes Tallinnas oma uut hittfilmi väntab? Siin on 50 fakti, millega jaaniõhtul sõpradele asjad selgeks teha.