Uued plakatid: Loe, millise urisevalt kauni filmitegelase paneb Eesti keeles rääkima Liis Lemsalu!

Kui veel nädala eest ei olnud teada, kes hakkab kehastama Simba pruuti täiskasvanuna siis nüüd teame, kes on meie vaste lõviemanda rolli kenasti sobivale Beyoncéle: mõistagi meie oma Liis Lemsalu! Vaata plakatiseeriast, kes kellele hääle annab.



Filmis lööb kaasa veel ka alatute hüäänide trio Azizi, Kamari ja Shenzi, kellele annavad eesti keeles kõlavad hääled vastavalt Priit Pius, Järgen Liik ja Evelin Võigemast.



Režissöör Jon Favreau («Džungliraamat») käe all valmiv 1994. aasta imelise joonisfilmi uusversioon annab lootust, et tulemas on midagi, mis viib arvutiga genereeritud realistliku looduse kujutamise uuele tasemele.



Apollo Kinodes alates 19. juulist 2019.