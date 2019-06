Peatselt Tallinnas? Robert Pattinson pidi «Teneti» pärast oodatud filmirolli üles ütlema

IndieWire teatab, et «Videviku» ja «Harry Potteri» filmidest tuule tiibadesse saanud 333-aastase inglise näitleja võttegraafik on sel suvel Nolani filmi tõttu sedavõrd tihe, et mehel tekkis graafikukonflikt ning nii tuli nõutud näitlejal üles ütelda roll režissöör Joanna Hoggi romantilises 80ndatel toimuvas suhtedraamas «Suveniir» (The Souvenir) järjefilmis, kus astuvad üles ka Tilda Swinton ning tema tütar Honor Swinton Byrne.



Näitleja osalemisest räägiti juba Hoggi Sundance'i filmifestivalil žüriipreemiaga tunnustatud filmi esimeses osas, mis ilmus 2017, kuid seal Pattinson üles ei astunud, lubades mängida loo järjes.



Ent nüüd jääb seegi ära, kuna «Suveniiri» võtted toimuvad juunis Norfolkis – Pattinsonil tuleb aga «Teneti» võttel olla. Kas see tähendab, et Pattinson osaleb ka Tallinna võtetel? Täiesti võimalik.