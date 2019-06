Filmilavastaja Kadri Kõusaar Nolani filmist: Leedu puhul ei küsitud kordagi, kas filmimine neid heas valguses näitab

«Tallinnale ja Eestil on enneolematu võimalus, et Hollywoodi kõrgkaliiber meie õuele veereb. Paljud meie inimesed saavad tööd, pluss produktsioon jätab ju kõikvõimalike teenuste (hotellid, toitlustus, transport, ehitus jne) kasutamise eest siia miljoneid,» kirjeldas Kõusaar, miks filmimine siin hea on.

«Samuti avab see uksed tulevastele filmiproduktsioonidele. Praegu näiteks Leedu on üks eelistatumaid võttekohti nii Hollywoodi kui TV suurprojektide jaoks. Hetkel laineid lööv «Tšernobõl» filmiti suures osas Leedus ja kellelgi ei tulnud pähe küsida, kas see ikka Leedut piisavalt heas valguses näitab, et Ukraina tuumajaam ja nõukogude robustsed magalarajoonid seal üles võeti,» tõi Kõusaar välja.

Ta lisas: «Niisamuti filmitakse näiteks Prahas, Pariisi ja Rumeenia mägedes metsiku lääne vesternit. Asi pole mitte reklaambukleti kujundamises, vaid kunstiliste filmide teenendamises - siin on eelis paikadel, kus on eriilmelist loodust ja eri ajastutest pärit arhitektuuri ja atmosfääri, ning loomulikult kohalikud, pädevad inimesed, kes aitavad filmi meeskonnal oma maailmu luua.»

Kadri Kõusaar leiab, et Lasnamäe liiklusprobleemide lahendamiseks on kokkulepped võimalikud. «Õnneks on paljudel inimestel ka juulikuus nagunii puhkus ja üritatakse linnast ära saada. Kuulu järgi saab ka Laulupidu rahulikult ära toimuda, sest Laagna tee võtted algavad pärast seda,» selgitas filmilavastaja.

Kadri Kõusaar. FOTO: Matti Kämärä

Ta on lavastanud filmi «Magnus» (2007). See on esimene Eesti film, mis on jõudnud Cannes'i filmifestivali ametlikku programmi (Un Certain Regard).