Värskelt väljas: Vaata esimesi kaadreid Andres Puustusmaa krimimaigulisest «Kohtunikust» Malmsteni ja Avandiga

Musta huumoriga vürtsitatud road movie «Kohtunik» on Eesti-Vene koostööfilm, mis esilinastub Eesti kinodes sellel sügisel, 6. septembril. Filmi maailmaesilinastus toimub aga juba 17. juunil Shanghai rahvusvahelisel filmifestivalil, mis on üks viieteistkümnest A-klassi filmfestivalist maailmas.

Mait Malmsten kehastab filmis kohtunikku, kes esindab rangeid seadusi ja reegleid. Kui ta oma järjekordsel kohtuistungil määrab pikaajalise vanglakaristuse naisele, hakkab teda jälitama süüdimõistetud naise vend, keda mängib Märt Avandi. Vend leiab, et langetatud otsus on ebaõiglane ning nõuab, et kohtunik oma otsust muudaks. Meeste vahel tekkinud konflikti tõttu saab aga ühtäkki õigusemõistjast endast kurjategija.