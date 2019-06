Oma lapsepõlvest filmi väntamine aitas Jonah Hillil solvangutest üle saada: mind nimetati paksuks, jäledaks ja koledaks

««Mid90s» tuleb otse mu südamest,» on koomikust režissöör öelnud. Nostalgilise õhustiku 90ndate keskpaigast loob filmi muusika, mille valimisel oli suur roll režissööril endal. Kõlavad Nirvana, Morrissey, The Pixies ja hip-hopi iidolid Wu-Tang Clan, RZA ja Nas – seda muusikat teavad kõik 90ndate aastate noored. Kuna muusikateoste autoriõiguste ostuks ei olnud filmitegijatel piisavalt raha, pöördus Jonah Hill isiklikult artistide poole ja küsis laulude kasutamiseks luba.

«Kõigepealt võtsin ühendust Morrisseyga. Arvasin, et kui tema on nõus, küll siis on teised ka. Ta vastas väga kenasti ja soovis mulle edu sõnadega, et ei suuda ära oodata, millal »Mid90s« ekraanidele jõuab. Ma oleks peaaegu istuli kukkunud! Ta ütles »Mid90s«, minu filmi pealkirja!» rääkis Jonah Hill ajakirjale Vogue antud intervjuus. Lisaks hoolikalt valitud lauludele 90ndatest, leiab filmi heliribalt ka neli originaallugu, mille autoriteks on «Sotsiaalvõrgustiku» filmimuusika eest Oscari võitnud Trent Reznor ja Atticus Ross.