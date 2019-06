Alton Meyer (Jaeden Martell) on väga eriline poiss, kellel on kummalised võimed ja imelikud nõrkused. Ühel keskööl viib ta isa Roy (Michael Shannon) poisi eemale teda kummardavast kultuslikust grupist. Kuid Altoni võimeid on märganud ka valitsus ja üritab poisiga omamoodi tegeleda. Nüüd asuvad isa ja poega jahtima kaks huvilist ja jääb vaid oodata saatuse otsuseid.