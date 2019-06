Kui kurikuulus San Andrease murrukoht lõpuks järele annab, põhjustab see Californias üheksase magnituudiga maavärina. Otsingu- ja päästekopteri piloot (Dwayne Johnson) ning ta naine peavad jõudma Los Angelesest San Franciscosse, et päästa oma üks ja ainus tütar. Nende eluohtlik retk põhja poole on ainult loo algus.