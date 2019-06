Koomik Kaarel Nõmmik võttis tralli Nolani filmi ümber humoorikalt kokku

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart välistas kategooriliselt võimaluse, et seoses Hollywoodi mängufilmi «Tenet» võtetega suletakse kuuks ajaks igasugune liiklus Laagna teel. Kaspar Viilup avaldas seepeale arvamusloo , milles väitis, et linna ettekirjutused võivad viia Christopher Nolani loobumiseni Tallinna filmivõtetest.

Kõlvartiga kohtunud peaminister Jüri Ratas on avaldanud lootust, et filmivõteteks leitakse siiski kompromiss. «Mulle tundub, et siin Christopher Nolan ja Mihhail Kõlvart on selles mõttes ühel pool joont ja leiavad parima lahenduse,» vahendab Postimees Ratase sõnu.