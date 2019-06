TOP 10: nii masendavad filmid, et neid saab vaid ühe korra vaadata

Filmidel on imeline võime luua maailm, kuhu inimesed saavad oma argielust põgeneda ning meelt lahutada. Aga tihti otsustavad filmitegijad ekraanidele tuua niivõrd masendavad sündmused, et seda mitte kunagi enam kogeda ei taha.

YouTube'i filmiteemaline kanal Watch Mojo pani kokku nimekirja kümnest filmist, mis on nii masendavad, et neid saab vaadata vaid ühe korra.

1. «Requiem for a Dream», 2000

«Requiem for a Dream». Jared Leto ja Jennifer Connely.

3. «The Boy in the Striped Pyjamas», 2008

«The Boy in the Striped Pyjamas»

6. «The Passion of the Christ», 2004