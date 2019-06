Kuulutus: Pikad blondiinid ja trimmis hurmurid, tähelepanu! Nolani filmi otsitakse Eestimaalt staaride teisikuid

Kas ehk vastad sina või keegi su tuttavatest kirjeldusele või näed välja nagu Robert Pattinson või Elizabeth Debicki? Vabandust, hoopiski Ewan McGregor või Melanie Laurent! Täieliku saladuskatte all filmitava «Teneti» näitlejaskond on küll kinnitatud, ent ometi ei tohi Allfilm millegipärast otsesõnu selle näitlejatele «kaamerateisikuid» otsida. Karmid Hollywoodi reeglid! Igal juhul on vaja füüsilistelt parameetritelt näitlejatega sarnaseid inimesi, kes aitaks kaameratöö ja valgus paika panna, et staarid saaksid kohe näitlema hakata, kui kohale saabuvad.