Esimene pilk: Gal Gadot kasteti «Wonder Woman 1984» plakatil vikerkaarepotti

Järg 2017. aasta üliedukale (enam kui 820 miljoni dollariline kassa) esimesele Gal Gadoti näolise superkangelase loole «Wonder Woman 1984» jõuab kinodesse tuleva aasta suvel. Ehkki kinopubliku jaoks on see juba ilmatukauge tulevikumuusika, käib filmi kallal juba usin töö ning vähemalt üks tootmisosakond sai juba oma töö vilju ka esitleda.