Uus seriaal täna Kanal 2s: Röövel pruudilooris! USA suhtesarjas «Saatuslik kelmitar» koorib petisepreili oma peigmehi puupaljaks

Kelmitar Maddie (Inbar Lavi) on imekaunis ja ääretult ohtlik. Aastatega on temast jäänud pikk rida õnnetuid ohvreid, kellelt on röövitud nii süda kui ka vara. Tema kohtumine Patricuga võib saada saatuslikuks. Maddie tõstab pettustöö uuele tasemele ja võtab korraga kolm sihtmärki. Ezra, Richard ja Jules mõistavad, et nad on ühe ja sama kaunitari ohvriteks langenud ning nad otsustavad naise üles leida. Kuid selle vilunud kelmitari püüdmine ei ole juba sugugi lihtne ülesanne.