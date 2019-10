Operaatorist meikarini: Millist palka teenivad Hollywoodi filmide peal töötavad eri ametite spetsid?

Näitlejate palgad on mõistagi väga erinevad, sõltuvalt sellest, kas mängida indie-filmis, seriaalis, reklaamis või suures stuudiofilmis ning millises rollis, ent umbes sellise summaga saaks arvestada keskmine professionaalne näitleja. Tõenäosus suureks nimeks saada on Hollywoodis kaduvväike, ent see ei takista tuhandetel näitlejahakatistel iga-aastaselt õnne proovimast ning oma läbilöögihetkele lootmast. Selleks aga, et häid rolle saada, tuleb koguda kogemusi ja kontakte ning vajadusel graafiku alusel kohvikus tööl käia, et ots-otsaga kokku tulla. Kui õnnestub läbi lüüa, võib teenistus olla rolli pealt juba näitlejate liidu hinnakirja kohane ehk umbes 70 000 filmi pealt, nagu õuduka «See» lapsnäitlejad. Järgmine tase on kuskil 150-200 000 juures, aga see eeldab juba päris tugevat nime. Sealt edasi aga – sky is the limit.