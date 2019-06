Loe, millest räägib Woody Alleni uus film, mis filmitakse üles Euroopas

Hiljuti oma 50. filmi «Vihmane päev New Yorgis» (A Rainy Day In New York) purki saanud ja augustis selle ka publiku ette toov vanameister Woody Allen juba käsi rüppe langeda ei lase ning juba teavad filmiväljaanded kirjutada üksikasju mehe järgmise linaloo kohta.