Nädala uued filmid: Petisepreilid meestejahil, perekoera karma, joodikdetektiiv mõrvari jälil ja Maad hävitav universumirämps

Hollywoodis tegutsev eradetektiiv Carson Phillips (John Travolta) on kunagine ameerika jalgpalli superstaar, kelle parimad päevad on jäänud kaugesse minevikku. Mehe nõrkusteks on alkohol, õnnemängud ning hätta sattunud kaunid daamid, kellele ta pole võimeline ära ütlema. Võttes vastu kadunud isiku pealtnäha rutiinse juhtumi, pole Carsonil aimugi, mis teda ees ootab. Ohtlik labürint täis kuritöid, üllatavaid osapooli ning laipu. Carsoni jaoks tõstab panuseid tõsiasi, et üks põhilistest kahtlusalustest on talle lähedane inimene ning et kell tiksub häiriva kiirusega.