Filmikägu: Vürtsikad palad Cannes'i punaselt vaibalt! Külas Hollywoodi suuri staare pildile püüdev fotograaf Erlend Štaub

«Külas on mees, kes on läbi kaamerasilma näinud ilmselt rohkem kuulsuseid kui ükski teine eestlane. Erlend Štaub on fotograaf, kes ainsa eestlasena on viimased 6 aastat pildistanud Cannes’i filmifestivalil rikkaid ja ilusaid. Saates räägib ta, kuidas sellesse seltskonda sattus,» tutvustavad põnevat saatekülalist filmigurud Lauri Kaare ja Kristjan Gold.