Ülevaade: Kõik filmid reas! Kui palju maksavad ja teenivad Christopher Nolani kassahitid?

Nolan on kokku teinud 10 mängufilmi, millest esimese aastal 1998. Tema läbimurre saabus aastal 2000 omapärase linalooga «Memento», millest sai nn kohene klassika. Oma filmidele lisaks lavastamisele ka ise stsenaarumid kirjutavat ning ka produtseerivat 48-aastast Nolanit peetakse oma põlvkonna üheks silmapaistvaimaks filmirežissööriks, kes mängib oma ekraaniseiklustes sageli aja ja ruumiga.

Tema seni edukaim film on olnud «Pimeduse rüütel» («The Dark Knight»), peaosas varalahkunud Heath Ledgeriga, mis suutis kinokassades teenida üle ühe miljardi dollari. Ent tema teisedki filmid on alati olnud tohutud menukid, mis on väga erakordne.