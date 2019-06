«Troonide mängu» staarid mässitakse pingelises põnevusfilmis «Doomino» jõhkrasse terrorivõrku

Tänase maailma lahutamatuks osaks on pidev terrorioht ning sellest tulenevad kahtlustused. Kopenhaageni politseiuurija Christian (Nikolaj Coster-Waldau) kaotab töökohustuste täitmisel oma paarimehe ning ihkab nüüd kättemaksu ISIS-e liikmele Imranile (Eriq Ebouaney), kes tema käest minema pääses. Koos oma kolleegi Alexiga (Carice van Houten) tõmmatakse Christian ohtlikku mängu, mille teiseks osapooleks on hämarate motiivide ning kaheldava moraaliga CIA agent Joe Martin (Guy Pearce), kes kasutab Imranit ära oma eesmärkide saavutamiseks. Christiani jaoks käib võidujooks ajaga, kus kaalul on nii mehe poolt ihaldatud kättemaks kui ka tema enda elu.