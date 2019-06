Kolm on kohtu seadus: Nutikas beibadvokaat Elle Woods ehk «Arukas blondiin» naaseb kinolinale juba aasta pärast

Kui kõlakas 00ndate alguse ühest ikoonilisemast romantilisest lustikomöödiast hakkas liikuma juba möödunud suvel, siis nüüd on filmi kolmas tulek kindel: filmikanalid vahendavad, et linalugu näeb ilmavalgust 20. veebruaril 2020.

Kinnitatud on ka peaosalised, kelleks on ikka see sama vana hea kolmik Elle, Serena ja Margot ehk Reese Witherspoon, Alanna Ubach ja Jessica Cauffiel. Viimane pole tänaseks juba kümme aastat näitlejana aktiivne olnud, ent nõustus selle rolli vanade aegade nimel siiski tegema.

Peaosaline Reese Witherspoon rääkis nädalapäevad tagasi New Yorgis toimunud «Suured väikesed valed» teise hooaja esilinastusel, et filmile on stsenaarium täiesti olemas, ent filmitud hetkel veel midagi ei ole. Kuidas tegevustik filmis edasi areneb, pole teada, ent spekuleeritakse, et kuna «Aruka blondiini» järg (2003) lõppes Elle'i plaaniga Washingtoni kolida, siis ehk on kuulsal linalakal tõesti suured plaanid.