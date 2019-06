Šokidokk Kanal 2s: Täna jõuab Eesti televaatajateni õõvastav dokk Michael Jacksonit pilastamises süüdistavatest meestest

Kui 1993. aastal hakati Michael Jacksoni süüdistama noorte poiste seksuaalses kuritarvitamises, uskusid vähesed, et popikuningas on selliseid asju ka päriselt teinud. Kaheosaline dokumentaalfilm uurib, kuidas toona 10-aastane James Safechuck ning 7-aastane Wade Robson said sõbraks Jacksoniga, kes kutsus mõlema oma muinasjutulisse Neverlandi rantšosse lõbusasti aega veetma. Poiste pered, kes samuti popikuningaga enda meelest samuti väga lähedastes suhetes olid, ei teadnud enda kinnitusel aastaid, mis tegelikult rantšoseinte vahel toimus, ehkki nägid kahtlasi märke.

«Ta oli kõige lahkem ja hoolivam inimene, keda tundsin. Ta arendas mu loovust ja aitas karjääriga. Aga ta ka kuritarvitas mind seksuaalselt seitse aastat järjest,» meenutab Robson skandaalses filmis. Praeguseks 30. eluaastatesse jõudnud Safechuck ja Robson räägivad eraldi intervjuudes detailselt, kuidas popstaar neid lapsepõlves väidetavalt seksuaalselt ära kasutas ning mille jäetud keerukate tunnetega suutsid nad alles siis silmitsi seista, kui neil mõlemal oli endal poeg sündis.



Dokumentaalfilmi «Lahkudes Neverlandist» esimene osa on Kanal 2 eetris täna kell 22:30, kohe pärast politseisaadet «Krimi». Dokumentaalfilmi teine osa jõuab televaatajate ette järgmisel teisipäeval.



NB! Tuletame meelde, et Michael Jacksonit ei ole kunagi üheski seksuaalkuriteos süüdi mõistetud ning dokumentaalfilm kajastab vaid selle tegelaste poolseid seisukohti.



Filmi tootmist toetas ja doki lasi esimesena eetrisse USA kvaliteettelekanal HBO, mis kaevati Michael Jacksoni perekonna poolt kohtusse. Safechuck ning Robson on langenud filmi linastumise eel ja järel Jacksoni fännide poolt tugeva rünnaku alla ning mehi süüdistatakse valetamises ning rahaahnuses. Doki režissöör Dan Reed, kes ei tundnud kumbagi meest enne filmiprojekti, kinnitab, et pärast läbiviidud intervjuusid ning mõlema mehe peredega koos veedetud rohket aega usub ta mehi ning nende läbielatut täielikult. Lavastaja põhjendas vastaspoole seisukohtade väljajätmist filmist sellega, et tema eesmärk oli rääkida nende kahe mehe lugu ning asjaoluga, et vastaspoole seisukoht on alati olnud ühemõtteliselt selge: Michael Jackson oli süütu. Paraku on popikuningas ise surnud ning lõplikku tõde ei ole võimalik mitte kunagi välja selgitada.