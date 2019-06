Ametlik teade: Loe, millised kuulsad näitlejad ja filmitegijad saavad Ameerika filmiakadeemialt tänavu elutöö eest Oscari

Neli auväärset Oscarit ulatatakse laureaatidele kätte 27. oktoobril 11. korda toimuval akadeemia nõukogu auhinnagalal Hollywoodi Highland Centeris, teatab Oscarite koduleht ja sotsiaalmeediakanalid.

Geena Davis FOTO: Richard Shotwell / AP / Scanpix



Akadeemia tõstab esile 1988. aastal Oscari võitnud Geena Davise kirglikku tööd meedia soolise võrdõiguslikkuse rindel. Tema asutatud heategevuslik Institute on Gender in Media tegeleb filmi- ja teletööstuse sisuloojate soolise võrdõiguslikkuse alase harimisega, püüdes veenda neid vabanema iganenud soopõhistest stereotüüpidest nende loomingus, looma lastele suunatud meelelahutusmeedias mitmekesisemat valikut naistegelaskujusid ja võitlema ebavõrdse kohtlemisega tööstuse sees. Davist on tema sama ala saavutuste eest tunnustanud ka ÜRO rahvusvaheline telekommunikatsiooniühing (2012). Davise asutatud on Bentonville'i filmifestival (2015), mis on pühendatud naiste mitmekesisusele meelelahutustööstuses ning ta on töötanud ka California naiste staatuse komisjoni eesistujana.

Näitlejana on tänaseks 63-aastane Davis mänginud end ikooniliseks filmides «Thelma & Louise» (1991, Oscari-nominatsioon), «The Fly» (1986), «Beetlejuice» (1988), «A League of Their Own» (1992) ja «The Long Kiss Goodnight» (1996).

David Lynch FOTO: Asatur Yesayants / Sputnik / Scanpix

73-aastane Montanas sündinud filmirežissöör, muusik ja kunstnik David Lynch kirjutas, produtseeris ja lavastas oma esimese filmi «Eraserhead» aastal 1977. Olles loonud filmile ise ka heli, püsib linalugu siiani kultusstaatuses. Filmi edu tõi Lynchile võimaluse lavastada «The Elephant Mani» (1980), mis pälvis 8 Oscari-nominatsiooni, sealhulgas parima kohandatud käsikirja eest Lynchile endale. Oma viljaka ja silmapaistva režissööritöö eest on ta saanud veel kaks Oscari-nominatsiooni: «Blue Velveti» (1986) ja «Mulholland Drive'i» (2001) eest. Tema kuulsamate tööde hulka kuuluvad veel «Dune» (1984), «Wild at Heart» (1990), «Lost Highway» (1997), «The Straight Story» (1999) ja «Inland Empire» (2006).

Wes Studi FOTO: Evan Agostini / AP / Scanpix



71-aastane Wes Studi on Cherokee hõimu päritolu indiaani-ameerika näitleja, kes on kaasa teinud enam kui 30 filmis, enamasti tugeva iseloomuga indiaanlase rollis. Vietnami sõjas käinud Studi pühenas end pärast sõda oma juurte sügavamale õppimisele ja pärismaalaste õiguste eest seismisele. Näitlejateed alustas ta Ameerika indiaanlaste teatrikompaniis, esimene filmiroll tuli talle aga «Powwow Highway's» (1989). Tema üks kuulsamaid rolle on kõrvuti Kevin Costneriga 1990. aasta filmis «Tantsib koos huntidega». Ta on mänginud ka filmides «The Last of the Mohicans» (1992), «Geronimo: An American Legend» (1993), «Heat» (1995), «The New World» (2005) ja «Avatar» (2009).



Lina Wertmüller (1986) FOTO: imago stock&people / imago images / teutopress / Scanpix



Täna juba 90-aastane stsenarist ja filmilavastaja Lina Wertmüller oli 1976. aastal esimene naine, kes pälvis parima režissööri kategoorias Oscari-nominatsiooni (filmi eest «Seven Beauties», mis kandideeris ka parima stsenaariumi kuldmehikesele). Terava ja tundliku poliitilise ja ühiskondliku närviga stsenaristina on Wertmüller kirjutanud ja lavastanud sellised tuntud filmid nagu «The Basilisks» (1963), «The Seduction of Mimi» (1972), «Love and Anarchy» (1973) ja «Swept Away» (1974).