Lahe ja nostalgiline film: Jonah Hilli lavastatud «Mid90s» taaselustab näitlejast režissööri teismeea armumised, pahandused ja seiklused rulalaudadel

Üle kümne aasta tagasi komöödiaga «Superbad - ülikõva!» areenile tõusnud ja draamadega «Edu valem» (Moneyball) ja «Wall Streeti hunt» (The Wolf of Wall Street) parima kõrvalosatäitja Oscarile kandideerinud Jonah Hill on koostööd teinud selliste nimekate režissööridega nagu Martin Scorsese, Gus Van Sant ja vennad Coenid. Seekord istus ta ise lavastajatooli, et teha nostalgiline film rulatajatest, kes kasvasid üles 90ndate aastate keskel.

Johan Hill FOTO: ADAM BERRY / EPA



Film viib meid suvisesse Los Angelesse 90ndate aastate keskel, mil 13-aastane Stevie (Sunny Suljic, «Püha hirve tapmine») satub vaimustusse rulatajatest, hangib laua ning asub uute sõprade seltskonnas kodukandi tänavaid ja parke vallutama. See oli aeg, mil telekast vaadati ninjakilpkonni, nutitelefonid olid kauge tulevik ja igas peres polnud arvutitki. Kohtuti sõpradega, kakeldi vendade-õdedega ja astuti vastu võimukandjatele. Režissöör Jonah Hilli jaoks olid 90ndad teismeliseiga, mil ta kuulas räppi ja tahtis saada samasuguseks lahedaks Los Angelese rulatajaks.

«Mid90s» FOTO: A-One Films Estonia

««Mid90s» tuleb otse mu südamest,» on koomikust režissöör öelnud. Nostalgilise õhustiku 90ndate keskpaigast loob filmi muusika, mille valimisel oli suur roll režissööril endal. Kõlavad Nirvana, Morrissey, The Pixies ja hip-hopi iidolid Wu-Tang Clan, RZA ja Nas – seda muusikat teavad kõik 90ndate aastate noored. Kuna muusikateoste autoriõiguste ostuks ei olnud filmitegijatel piisavalt raha, pöördus Jonah Hill isiklikult artistide poole ja küsis laulude kasutamiseks luba.

«Kõigepealt võtsin ühendust Morrisseyga. Arvasin, et kui tema on nõus, küll siis on teised ka. Ta vastas väga kenasti ja soovis mulle edu sõnadega, et ei suuda ära oodata, millal »Mid90s« ekraanidele jõuab. Ma oleks peaaegu istuli kukkunud! Ta ütles »Mid90s«, minu filmi pealkirja!» rääkis Jonah Hill ajakirjale Vogue antud intervjuus. Lisaks hoolikalt valitud lauludele 90ndatest, leiab filmi heliribalt ka neli originaallugu, mille autoriteks on «Sotsiaalvõrgustiku» filmimuusika eest Oscari võitnud Trent Reznor ja Atticus Ross.

«Mid90s» FOTO: A-One Films Estonia