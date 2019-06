Noortedraamas «Ohakalind» vaevleb muuseumiplahvatuses ema kaotanud noormees elu mõttetuse käes

Kolmeteistkümneaastaselt elab New Yorgi poiss Theodore Decker – pühendunud ema ja hoolimatu, kodust lahkunud isa laps – imekombel üle õnnetuse, mis rebib tema elu tükkideks. Theodore leiab peavarju ühe jõuka sõbra perekonna juures ning kolib rikaste linnaossa. Paraku piinab teda väljakannatamatu igatsus ema järele ning ka suhted uues koolis ei edene just suurepäraselt. Nii klammerdubki ta aastate möödudes selle ühe asja külge, mis talle kõige rohkem ema meenutab: väikese, kummaliselt paeluva maali külge, mis tõukab teda lõpuks kriminaalse allmaailma rüppe.

Kasvades õpib Theo liikuma mängeldes kõrgklassi söögitubade ja tolmuse labürindilaadse antiigipoe vahel. Ta on eemale tõugatud ja armunud – ning maal, mis on tema talisman, asetab teda üha aheneva ning üha ohtlikumaks muutuvama ringi keskmesse.

«Ohakalind» on läbi tänapäeva Ameerika viiv kummituslik odüsseia ning paeluvast väest kõnelev tragöödia. Loos põimuvad unustamatult eredad tegelaskujud ja närvesööv pinge. See on lugu kaotusest ja kinnisideedest, ellujäämisest ja eneseotsingutest, armastuse sügavaimatest saladustest, identiteedist ja saatusest.