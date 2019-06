Filmimusa: Vaata maagilise «Aladini» tundelist tunnusloo videot ja tõmba nädalale käik sisse filmi rütmika muusikaalbumiga

Helialbum on saadaval ka Spotify's:

Elas kord alatasa kaelamurdvatesse seiklustesse sattuv võluv vargapoiss Aladin (Mena Massoud), vapper ja iseteadlik printsess Jasmine (Naomi Scott) ning mitu tuhat aastat võlulambis kössitanud kõikvõimas džinn (Will Smith), kes võib olla nende kahe tuleviku võtmeks.



Muusikalise seiklusfilmi «Aladin» aluseks on samanimeline Disney stuudio klassikaline animaseiklus. Loole lisab seninägematut hoogu lavastaja ja kaasstsenarist Guy Ritchie («Sherlock Holmes», «Teemandirööv»), kes tunneb end muinasjutulinna Agrabahi tänavatel sama koduselt, kui oma seniste filmide mängumaal Londonis.



Osades Will Smith («Pahad poisid»), Mena Massoud («Jack Ryan»), Naomi Scott («Power Rangers»), Marwan Kenzari («Mõrv Idaekspressis»), Navid Negahban («Leegion»), Nasim Pedrad («Saturday Night Live»), Billy Magnussen («Mängudeõhtu») ja Numan Acar («Homeland»).



Apollo Kinodes alates 24. maist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.