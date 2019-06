Nädala uued filmid: leekiv superjõud, legendaarne muusik ja elu Ameerikas üheksakümnendatel

Algselt veebruarikuus välja tulema pidanud uues Marveli seikluses asub Jean Grey arendama endas võimeid, mis väljuvad aga kontrolli alt ning muudavad teda Tumedaks Fööniksiks. X-meestel on nüüd tarvis otsustada, kas nende tiimiliikme elu on väärt enam kui kogu ülejäänud maailma inimeste omad.

Film põhineb Shirley Jacksoni samanimelisel ja hinnatud põnevusromaanil «We Have Always Lived in the Castle» (1962). Antud filmiversioon on raamatust esimene ja selle on lavastanud Stacie Passon.