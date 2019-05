Sarmikal Gerard Butleril tuleb filmis «Kaitseingel on langenud» päästa nii enda kui presidendi elu

Mike Banning annab riigiteenistuses endast kõik. Tema peamine ülesanne on USA presidendi julgeoleku tagamine. Benning, pikka aega presidenti kaitsnud ning julgeolekusüsteemiga läbi ja lõhki tuttav, ajab suurte terrorirühmituste kavatsused korduvalt luhta. Seekord on terroristid aga sepitsenud märksa nutikama plaani: targast salateenistuse agendist iga hinna eest vabaneda.

Saanud terroristide kõige ohtlikumaks sihtmärgiks, kirjutab Banning alla oma surmaotsusele: teda süüdistatakse USA presidendi elu kallale kippumises. Vanad relvavennad ei usalda teda, sest kahtlustavad, et ta kavatseb presidendi tappa. Et päästa oma hea nimi ja eelkõige elu, peab Banning välja uurima, kes ja miks mängib tema ja presidendiga saatanlikku mängu. Agent oletab, et seekord on terroristidel plaan õhkida riigipea lennuk.