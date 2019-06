Mänguasjamaailma seikluses «Playmobil: Film» päästab õde oma maagilisse universumisse haihtunud venda

Kui Marla noorem vend Charlie ootamatult Playmobili maagilisse animeeritud universumisse kaob, peab ta venna koju toomiseks elu suurimale seiklusele asuma. Imelisel teekonnal vapustavates uutes maailmades leiab Marla liitlasi tavatute ja kangelaslike uute sõprade näol. Nende seas on libekeelne toiduautojuht Del, särav ja karismaatiline salaagent Rex Dasher, südamlik robot, ekstravagantne haldjast ristiema ja paljud teised. Marla ja Charlie mõistavad särtsakal seiklusel, et elus võib kõike juhtuda, kuid kui endasse uskuda, on võimalik kõik saavutada.