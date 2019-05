Kinoõhtu Kanal 2s: erakordse draama «Valgus ookeanide vahel» tele-esilinastus

Pärast nelja piinarikast aastat läänerindel naaseb Tom Sherbourne (Michael Fassbender) Austraaliasse ja võtab vastu majakavahi töö Janus Rockil. Saarele, kuhu kaubalaev saabub vaid korra hooaja jooksul, toob Tom ka oma noore armastava naise Isabeli (Alicia Vikander). Aastaid hiljem triivib kaldale paat, milles surnud mees ja nuttev beebi. Tom tahab sellest kohe võimudele teada anda, Isabel aga usub, et beebi on jumala kingitus, ning Tomi vastuväidetest hoolimata jätavad nad lapse endale ja panevad talle nimeks Lucy. Kui laps on kahene, naasevad Tom ja Isabel mandrile ning peavad taas harjuma mõttega, et maailmas on ka teisi inimesi, kellest üht on nende otsus rängalt mõjutanud.