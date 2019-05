Mis on saanud Cuffist ja Linkist, kes näitlesid koos Sylvester Stallone'iga filmis «Rocky»?

Kes oleks võinud arvata, et 1976. aasta filmis «Rocky» nähtud kilpkonnad elavad siiani koos 72-aastase näitleja Sylvester Stallone'iga? See informatsioon pärineb näitlejalt endalt, kes postitas pildi koos kõnealuste kilpkonnadega oma Instagrami kontole. Ja kas pole mitte uskumatu, et 45-aastased kilpkonnad Cuff ja Link ei ole mitte ainult elus, vaid mõned aastakümned hiljem õnnestus neil taaskord ekraanile pääseda. Väga äge!