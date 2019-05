Kas sarja lõppemise mõju? «Troonide mängu» staar Kit Harington viibib ravil

Kurnatud staar on viibinud juba pea kuu aega Connecticuti osariigis asuvas luksuslikus Privé-Swiss tervisekeskuses, kus tegeletakse inimestega, kellel on probleeme vaimse tervisega või on sattunud mõne sõltuvuse küüsi.

«Troonide mängu» finaali päeval nähti Haringtoni raamatupoes, mis asub selle privaatse keskuse lähedal. Ja kuigi raamatupoe personalile väitis staar, et ta on puhkusel, siis tema esindaja kinnitas tervisekeskuses viibimist: «Kit näeb ajakavasse tekkinud auku hea võimalusena oma tervise eest hoolt kanda ja tegeleda mõndade isiklike probleemidega».

Olgu öeldud, et sellises keskuses viibimine ei ole odav lõbu. Ühe kuu eest tuleb välja käia pea 108 000 eurot.

Troonide mängu staar on ka varasemalt tunnistanud, et tuntusega ei ole alati lihtne hakkama saada ning et ta on pöördunud terapeudi poole.

Võimalik, et nüüd on näitlejal probleemid seetõttu, et tal raske leppida seriaali lõppemisega. Hiljuti avaldati ka videoklipp, kus on näha, et Harington muutus viimase episoodi ettelugemisel väga emotsionaalseks.